İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 74 gözaltı

33 ilde düzenlenen operasyonlarda, ankesörlü telefon soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 118 şüpheliden 74'ü gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 33 ilde "Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin bulundukları belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Sultanbeyli ve Ataşehir'de yapılan baskında, eski askeri öğrenci olduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLARDAN 10'U MUVAZZAF ASKER

Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin muvazzaf asker olduğu, 108 şüphelinin ise emekli ve eski askeri öğrenci olduğu öğrenildi.

118 şüpheliden 74'ü gözaltına alınırken, 13 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. 31 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.