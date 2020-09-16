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    İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu: 106 gözaltı

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 82'si muvazzaf asker olmak üzere 132 şüpheliden 106'sı gözaltına alındı.
    • AA
    • 16.09.2020 - 10:44
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 10:44
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    İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu: 106 gözaltı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün çeşitli yapılanmalarında yer aldıkları iddiasıyla 82'si muvazzaf, 50'si TSK'den ihraç ve emekli olmak üzere 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    34 İLDE OPERASYON

    Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

    106 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Söz konusu operasyonlarda şüphelilerden 106’sı gözaltına alındı. Diğer 26 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

    İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu: 106 gözaltı #1

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