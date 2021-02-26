İstanbul merkezli 36 ilde, akaryakıtta vergi kaçakçılığı operasyonu

İçişleri Bakanlığı İstanbul merkezli 36 ilde yapılan Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Güvenlik güçleri, 15-16 Ocak tarihinde gerçekleştirilen “Silici" operasyonun devamı olan Silici-2 operasyonunu gerçekleştirdi.

120 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 120 şüpheli 36 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

VERİLERİ SİLİP LİSANSLARINI İPTAL ETTİRDİLER

Kaçakçıların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayi lisansı alarak akaryakıt istasyonlarını açtığı, bu akaryakıt istasyonlarında akaryakıt satış verisi silerek büyük karlar elde ettiği sonrasında ise izlerini kaybettirmek için belli sürelerle EPDK lisanslarını iptal ettikleri şeklinde bir yöntem kullandıkları KOM birimlerince belirlendi.

196 MİLYON LİTRE SİSTEMDEN SİLİNDİ

Operasyon yapılan 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirlendi.

PİYASA DEĞERİ 1.2 MİLYAR LİRA

Silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar TL olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamda İstanbul’da 122 adreste arama işlemi yapıldığı belirtildi.



İLK OPERASYON

İstanbul merkezli 50 ilde 15-16 Ocak'ta düzenlenen ilk operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları tespit edilen 220 zanlı yakalanmıştı.

Operasyonda akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirlenmişti.

Verileri silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yılda 3'er milyar lira olmak üzere 5 yılda 15 milyar lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.



