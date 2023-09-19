İstanbul'da 'hayali ihracat' operasyonu: Devleti 23 milyon dolar zarara uğrattılar Dolandırıcılara yönelik 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Şahısların, devleti 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

İHA

Son zamanlarda çeşitli yöntemlerle dolandırıcıların ağına düşen kişi sayısı oldukça yüksek.

Bu kapsamda yapılan uyarılara rağmen vatandaşlar inanarak maddi zarara uğruyor.

Son olarak güvenlik güçleri, dolandırıcıların izini sürerek harekete geçti.

Böylelikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, hayali ihracat yaptığı belirlenen bir şebekeyi 1 yıl boyunca takibe aldı.

6 ilde eş zamanlı operasyon

Savcılık talimatıyla harekete geçen mali polis, bu sabah İstanbul, Ankara, Muğla, Bursa, Tekirdağ ve Diyarbakır’ı kapsayan 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskınlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, bu kişilere ait ev ve iş yerlerinde çok sayıda naylon fatura ve hayali ihracatı belgeleyen evraklara ulaşıldı.

Düşük vergilerle ithalat işlemi yaptılar

Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda; hayali ihracat ve sahte banka dekontlarını gümrük müdürlüklerine ibraz ederek düşük vergiler ile ithalat işlemi yapıldığı, hayali ihracattan kaynaklı KDV iadelerinin cep telefonu ve lüks araçların ithalat vergilerinde mahsup olarak kullanıldığı belirlendi.

Devleti 23 milyon zarara uğrattılar

Ayrıca, Gümrük Müfettişliği ve Vergi Dairesi Başkanlığınca düzenlenen raporlarda aralarında firma sahibi, gümrük müşaviri ve aracı şahısların bulunduğu kişilerin usulsüz ihracat-ithalat işlemleri sonucu kamuyu 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğrattıkları ve bu KDV iadesinden kaynaklı sahte olarak 204 milyon dolar sahte fatura düzenledikleri anlaşıldı.

Soruşturma devam ediyor

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarılırken, firari zanlıların yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)