Güvenlik güçleri, siber dolandırıcılıkla mücadelede aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen "SİBERGÖZ-31" operasyonunda, 18 kişi gözaltına alındı.
Operasyona yönelik detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.
18 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:
İstanbul merkezli 5 ilde kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtıp, aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız
Tespit edilen suçlar ve ele geçirilenler
- Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman’da gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında şüphelilerin;
- Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızı ikna ettikleri,
- Vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları Havale/EFT yöntemi ile kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıkları,
- Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 Milyon 600 bin TL’lik haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
"Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum"
Bakan Yerlikaya ayrıca şu cümleleri kullandı:
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
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