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Güvenlik güçleri, siber dolandırıcılıkla mücadelede aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen "SİBERGÖZ-31" operasyonunda, 18 kişi gözaltına alındı.

Operasyona yönelik detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

18 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

Tespit edilen suçlar ve ele geçirilenler

- Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman’da gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında şüphelilerin;

- Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızı ikna ettikleri,

- Vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları Havale/EFT yöntemi ile kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıkları,

- Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 Milyon 600 bin TL’lik haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.