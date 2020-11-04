Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen FETÖ'nün örgüt içi evlilikten sorumlu izdivaç imamı, aile yapılanması Üsküdar imamı, sözde büyük bölge talebe mesulü ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında, aralarında örgüt içinde sorumlu düzeyinde bulunanların da olduğu 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.