İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında, 31 asker ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 33 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ildeki operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar devam ediyor.

TSK TEMİZLENMEYE DEVAM EDİYOR

FETÖ'nun gizli haberleşme yöntemi olan ankesör-büfe telefonlarından aranan 1 subay ve 1 astsubayın halen aktif görevde olduğu, 29'u ise ihraç edilen toplam 31 askeri personel ile örgüt içerisinde mahrem imam konumunda olduklarına dair haklarinda beyan bulunan 1'i ihraç öğremen, 1'i de özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 33 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.