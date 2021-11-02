İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınırken, örgüte ait dijital malzeme ve dokümanlar da ele geçirildi.

Güvenlik güçleri terör örgüt DEAŞ'a yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, örgüt içerisinde faaliyette bulunan ve örgüte fon sağlamak amacıyla para transferi yapan 21 kişiyi belirledi.

27 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, İstanbul merkezli Adana, Batman ve Şanlıurfa'da 27 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

ÖRGÜT MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Baskında örgüt üyesi oldukları tespit edilen 18 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan incelemelerde ise 3 tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme bulundu.

FİRARİ 3 KİŞİ ARANIYOR

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 3 kişinin ise yakalanması için geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Ayrıca soruşturma kapsamında, 28 kişinin daha ilerleyen süreçte ifadelerinin alınacağı öğrenildi.