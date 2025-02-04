İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 46 gözaltı

AA
Güvenlik güçleri terör örgütlerinin peşini bırakmıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 47 şüpheli tespit edildi.
4 İLDE OPERASYON
Soruşturmada, şüphelilerin çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahıslarla birlikte örgütsel faaliyetler gerçekleştirdiği belirlendi.
Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi.
Operasyonda 46 zanlı yakalanırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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