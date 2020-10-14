İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 44 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 44 şüpheli yakalandığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK içerisinde yürüttüğü faaliyetlere yönelik bir soruşturması daha tamamlandı.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Gizli Yapılanması'nda sivil yöneticiler ile ankesörlü hatlarla iletişim kuran ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış örgüt mensuplarınca haklarında beyanlar bulunan 47 şüphelinin yakalanması için ekipler harekete geçti.

İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli ise aranıyor.