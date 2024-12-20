İstanbul merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı

AA

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'un yanı sıra Ankara, Aydın, Bursa, İzmir, Ordu ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

11'İ TUTUKLANDI

Hakimlik, şüphelilerden 11'inin tutuklanmasına karar verdi.

İtirafçı olan 8 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik analizler sonucunda, FETÖ'nün mahrem sorumluları tarafından kurum sınavlarına hazırlanmaları için örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirilen kişiler belirlenmişti.

Aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanı da bulunan şüphelilere yönelik 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.