İstanbul merkezli haraç çetesi operasyonu: 24 gözaltı

Beylikdüzü ve Esenyurt’ta bulunan eğlence mekanları ve taksi duraklarından haraç aldıkları iddia edilen 24 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta eğlence mekanlarından ve taksi duraklarından haraç aldıkları belirlenen 24 kişiyi fiziki ve teknik takip sonucu tespit etti.

4 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler İstanbul, Muş, Mardin ve Çanakkale’de önceden belirlenen adreslere 16 Ekim'de saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev aramalarında 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ve bir adet pala, sahte 50 bin dolar ele geçirildi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 14 kişinin ‘Dumanlar’ adını verdikleri suç örgütüne üye oldukları öğrenilirken, Mesut D.‘ nin ise örgüte ele başılık ettiği belirtildi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarılan 24 şüpheliden 22’si suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.













