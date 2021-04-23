İstanbul merkezli THODEX operasyonu: 78 gözaltı kararı

8 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden, 62'si yakalandı.

Kripto para borsası THODEX'İn kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in, 2 milyar lira değerinde kripto para ile yurt dışına çıkması Türkiye'nin gündemine oturdu.

Binlerce yatırımcının mağdur olması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, şirketle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

8 İLDE OPERASYON

Kararın ardından harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

62 ŞÜPHELİ YAKALANDI

78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda, şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Firari 16 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.