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    İstanbul minibüs ücretleri kaç TL 2022?

    İstanbul'da ulaşıma yapılan zammın ardından minibüs ücretleri gündeme getirildi ve sıklıkla minibüs kullananlar, "İstanbul minibüs ücretleri kaç TL 2022?" sorusunu araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 12:43
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    İstanbul minibüs ücretleri kaç TL 2022?

    İstanbul'da suya yapılan zammın ardından ulaşıma yapılması beklenen zam gündeme getirilmeye başlandı.

    Bu kapsamda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ye sunulan yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi.

    Kararın açıklanmasının ardından tüm toplu taşıma ücretlerinin fiyatlarına güncelleme getirildi.

    Taksiden servis ücretlerine kadar birçok alanda zam gelirken, minibüs fiyatları ise nasibini almadan geçmedi.

    Sık sık minibüs kullananlar ise "İstanbul minibüs ücretleri kaç TL 2022?" sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, İstanbul minibüs ücretleri kaç TL 2022? İşte detayları...

    İSTANBUL MİNİBÜS FİYATLARI

    Minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

    İstanbul minibüs ücretleri kaç TL 2022? #1

    Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.

    Sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya çıktı.

    İstanbul minibüs ücretleri kaç TL 2022? #2


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