İstanbul Mısır Çarşısı'nda insan seli! Adım atacak yer kalmadı Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular soluğu Mısır Çarşısı'nda aldı. Kalabalıkta ilerlemeye çalışanlar, uzun süe beklemek zorunda kaldı.

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DHA

İstanbul'da iki gündür yazdan kalma bir hava var...

Bu havanın hafta sonu tatiline denk gelmesini fırsat bilen İstanbullu ise soluğu dışarıda aldı.

Sıcak havayı evde geçirmek yerine İstanbul'u gezmeyi tercih edenlerin uğrak noktası da Mısır Çarşısı oldu.

Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda öğle saatlerinden itibaren başlayan kalabalık, özellikle saat 15.00'ten sonra daha çok arttı.

Kalabalıkta ilerlemek zorlaştı, kuyruklar oluştu

Gezmek için Tarihi Yarımada'yı tercih eden turistlerin etkisiyle Mısır Çarşısı'ndan Kapalı Çarşı'ya kadar olan noktada yoğunluk oluştu. Kalabalıka ilerlemek isteyenler, uzun süre beklemek zorunda kaldı.

"Bu kadar yoğunluk görmemiştik"

Kalabalıkta yürümekte zorlanan vatandaşlardan bazıları mesafeyi 10 - 15 dakikada katettiğini söyledi. Kalabalık içinde yürümeye çalışan bir kadın, "Bu kadar yoğunluk görmemiştik " dedi.

Çarşıya gelen vatandaşlar isyan etti

Bazı vatandaşlar ise "Çok kalabalık", "Böyle birşey görmedik" diyerek durum tepki gösterdi. Yaşlı bir adam kalabalıktan yakınarak "Ne oldu böyle ?" diye sorarken, kadın esnaf ise "Hafta sonu hep böyle" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)