İstanbul Müftülüğüne Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

Resmi Gazete'nin haberine göre, İstanbul Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

PROF. DR SAFİ ARPAGUŞ

1967 yılında Amasya/Gümüşhacıköy'de doğdu. 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990 yılında da M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi oldu. 1994 yılında Yüksek Lisansını; 2001 yılında Doktorasını tamamladı.

2002-2003 yılları arasında İngiltere’de, 2010 yılında Suriye’de alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu.

2008 yılında Doçent, 28 Ocak 2014 tarihinde Profesör oldu. Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı'dır.

2011 Yılından bu yana M.Ü. İlahiyat fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.