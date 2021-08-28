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    İstanbul'da nem bunalttı, sahile akın ettiler

    Meteoroloji'nin yüksek nem ve sıcak uyarısının ardından bugün İstanbul'da çok sayıda kişi sahillere akın etti.
    • DHA
    • 28.08.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 17:25
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    İstanbul'da nem bunalttı, sahile akın ettiler

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 ila 8 derece sıcaklık artışı uyarısının ardından bugün İstanbul'da nem ile birlikte evlerde oturmak imkansız hale geldi.

    Bir çok kişi sahillere akın etti.

    Üsküdar sahiline gelenlerden bazıları denize girdi.

    İSTANBULLU SAHİLLERİ DOLDURDU

    Sahilde parkta oturanlar piknik yaptı, bazıları ise yürüdü.

    Kentte öğle saatlerinde bazı ilçelerde hava sıcaklığı 35 dereceye çıktı.

    İstanbul da nem bunalttı, sahile akın ettiler #1

    İstanbul da nem bunalttı, sahile akın ettiler #2

    İstanbul da nem bunalttı, sahile akın ettiler #3

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