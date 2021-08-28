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- İstanbul'da nem bunalttı, sahile akın ettiler
İstanbul'da nem bunalttı, sahile akın ettiler
Meteoroloji'nin yüksek nem ve sıcak uyarısının ardından bugün İstanbul'da çok sayıda kişi sahillere akın etti.
- DHA
- 28.08.2021 - 17:23
- Güncelleme : 28.08.2021 - 17:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 ila 8 derece sıcaklık artışı uyarısının ardından bugün İstanbul'da nem ile birlikte evlerde oturmak imkansız hale geldi.
Bir çok kişi sahillere akın etti.
Üsküdar sahiline gelenlerden bazıları denize girdi.
İSTANBULLU SAHİLLERİ DOLDURDU
Sahilde parkta oturanlar piknik yaptı, bazıları ise yürüdü.
Kentte öğle saatlerinde bazı ilçelerde hava sıcaklığı 35 dereceye çıktı.