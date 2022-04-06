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- İstanbul okul servis ücretleri kaç TL 2021-2022?
İstanbul okul servis ücretleri kaç TL 2021-2022?
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 11:45
İstanbul'da İBB'nin uzun zamandır ulaşıma zam yapacağına ilişkin bilgiler kulislerde dolaşıyordu.
En son yılbaşında yapılan zammın ardından yeniden zam gelmesini istemeyen vatandaşlar, merakla toplantıdan çıkacak kararı beklemeye başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ye sunulan yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi.
Bu kararın ardından ulaşım fiyatları güncelenirken, yeni liste ise kamuoyu ile paylaşıldı. Kamuoyu ile paylaşılan listede dikkati okul servisleri çekti.
Çocuklarını okula servisle gönderen ve özellikle birden fazla çocuk okutan aileler, "İstanbul okul servis ücretleri kaç TL 2021-2022?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, İstanbul okul servis ücretleri kaç TL 2021-2022? İşte detayları...
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2022
Daha önceki zam talebiyle 312 liradan 396 liraya çıkarılan 0-1 kilometrelik servis ücretleri, kilometre başına 554 lira olarak güncellendi.
DİĞER ZAMLAR
- Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.
- Sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya çıktı.
- Minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.