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İstanbul okul servis ücretleri kaç TL 2021-2022?

İstanbul okul servis ücretleri kaç TL 2021-2022?

İstanbul'da UKOME tarafından ulaşıma yapılan zammın ardından veliler, "İstanbul okul servis ücretleri kaç TL 2021-2022?" sorusunu araştırmaya ve fiyat listelerini sorgulamaya başladı.