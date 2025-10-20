İstanbul Orman İnovasyon Haftası başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını, uzmanları ve sektör temsilcilerini, İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) bir araya getirdi.

"Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla başlayan haftanın açılışını, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gerçekleştirdi.

20-25 Ekim tarihlerinde İstanbul'da sürecek olan etkinlik, OGM koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle düzenleniyor.

Etkinlik, küresel ormancılık politikalarının geleceğini şekillendirecek önemli bir platform olacak.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE KULLANILAN EKİPMANLAR TANITILACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, UNFF Sekretaryası Direktörü Juliette Biao, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Nabil Gangi'nin açılış konuşmalarıyla başlayan organizasyon, 75 ülke, 30 uluslararası kuruluş ve 400'ün üzerinde uzman temsilcinin katılımıyla 5 gün sürecek.

Etkinlik kapsamında, Bayraktar TB2 insansız hava aracı ve yangın söndürme helikopteri gibi orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan makine, ekipman ve teknolojiler de etkinlik alanında sergilenecek ve Türkiye'nin bu alandaki kabiliyeti anlatılacak.

"ORMANCILIK GÜNDEMİNE YÖN VERECEK"

Hafta boyunca paneller, çalıştaylar, saha gezileri ve ikili görüşmelerle, iklim değişikliğinden dijital ormancılığa, orman yangınlarıyla mücadeleden teknolojik çözümlere kadar pek çok başlık masaya yatırılacak.

Etkinlikle, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele ve sürdürülebilir ormancılıktaki deneyimi, dijitalleşme vizyonu ve yenilikçi uygulamaları öne çıkacak.

Etkinliğin sonunda hazırlanacak "İstanbul Deklarasyonu", UNFF'nin 21. Oturumu'na sunularak uluslararası ormancılık gündemine yön verecek.

Açılış kapsamında kısa bir konuşma yapan Bakan Yumaklı da orman yangınlarına ve Türkiye'nin de bu alandaki ekipman gücüne değinerek şöyle konuştu;

"ÜLKEMİZİN YÜZDE 64'Ü ORMAN YANGINLARINA KARŞI HASSAS BİR BÖLGEDE"

Dün varsayım olarak ortaya koyduğumuz yaklaşımlar bugün acı birer deneyim olarak karşımıza çıkıyor. Bazı verileri tekrar olacak ama sunmak istedim ki önemine değinmek için. Sanayi Devrimi'nden bu yana sıcaklık artışı ortalama 1.2 derece.



Her 10 yılda bir kurak alanların yüzde 6 oranında genişlediğini görüyoruz. Bugün dünya yüzeyinin yüzde 41'i kurak ekosistemlerden oluşuyor. İçilebilir su kaynaklarının yüzde 30'u tehdit altında. Bu yılın temmuz ayı son 30 yılın en sıcak ayı olarak kayıtlara geçti.



Ülkemizde çiftçilerimiz zirai don gibi felaketlerle yüzleşirken, Karadeniz Bölgesi ise sel ve taşkınlarla mücadele etti. Bu dengesizlik ormanlarımızı doğrudan tehdit etmektedir.



Ülkemizin yüzde 64'ü orman yangınlarına son derece karşı hassas bölgelerde yer alıyor. İklim değişikliğinin tetiklediği düşük nem, kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklık orman yangınlarına davetiye çıkarıyor.

"7 BİNDEN FAZLA ORMAN YANGININA MÜDAHİL OLDUK"

Üzülerek belirtmek istiyorum ki ülkemizdeki yangınların yüzde 96'sı insan unsuru taşıyor. 2025 yılında Orman Genel Müdürlüğü ve paydaş kurumlarla birlikte 7 binden fazla orman yangınlarına müdahil olduk.



Bizler ormanlarımızı canımız pahasına, yorumlayan, susmayan, uyumayan bir düşmana yani ateşe karşı koruduk, korumaya devam edeceğiz.



Ben bu uğurda şehir olan bütün orman kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

"YANGINLARA TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ FİLOSUYLA MÜDAHALE EDİYORUZ"

Ormanlarımızı tarihimizin en güçlü filosuyla koruyoruz. Teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. 25 bin orman kahramanı kardeşimiz ve 133 bine yaklaşan gönüllerimizle müdahale ediyoruz.



27 uçak, 105 helikopter ve 6 binin üzerinde nitelikli kara aracıyla bin 700 farklı noktada konumlanmış bütün varlığımızla birlikte yangınlara ortalama 11 dakikada müdahale ediyoruz.



Bu olağanüstü çaba sayesinde yanan orman alanlarının toplam orman alanlarına oranlamasında Avrupa'da ikinci sırada yer alması verdiğimiz bu mücadelenin ve gösterdiğimiz reaksiyonun son örneğidir.

"TÜRKİYE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI YANGINLARDA KULLANAN DÜNYADA İKİNCİ ÜLKE"