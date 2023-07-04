İstanbul Otogarı'nda korkutan görüntü! Kolon ve kirişlerdeki sıvaların döküldü CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘1 yıl önce devralmıştık şimdi tertemiz, pırıl pırıl bir otogarımız oldu' dediği Büyük İstanbul Otogarı’nın son hali endişeye neden oldu.

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AA

Türkiye, deprem bölgesinde yer alıyor.

5 ay önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerini acısı hala taze.

Yıkılan binlerce bina, 50 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Ardından yurt genelinde deprem senaryoları öncesi tedbirler alınmaya başladı.

Büyük İstanbul depremi de gündemdeki yerini koruyor. Deprem gerçeği Megakent'lileri korkuturken, ortaya çıkan ihmalkarlıklar da endişeye neden oluyor.

Bunlardan biri de Esenler'de yer alan Büyük İstanbul Otogarı'ndaki manzara...

"Pırıl pırıl bir otogarımız oldu"

CHP’li Ekrem İmamoğlu, otogar için ‘tamamen yeniledik’ iddiasında bulunmuştu.

İmamoğlu, “Çok emek verdik ama değdi. 1 yıl önce devralmıştık şimdi tertemiz, pırıl pırıl bir otogarımız oldu. Güvenlik ve temizlik sorunlarını çözdük, baştan sona yeniledik, el değmedik nokta bırakmadık." ifadelerini kullanmıştı.

Demirler açığa çıktı

Son olarak otogardan gelen kareler gerçeği gözler önüne serdi.

Otogarın alt katlarındaki birçok bölümünde kolon ve kirişlerin sıvaları dökülmeye başladı. Ardından kolon ve kirişlerin içerisindeki demirler de açığa çıktı. Demirlerde korozyona bağlı paslanmaya da rastlandı.

"Beton dayanımında azalmalara sebep olabilir"

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sinan Cansız, otogarın kolon ve kirişlerinin sürekli olarak ağır tonajlı otobüslerin etkisine maruz kaldığını söyledi.

Ağır tonajlı otobüsler gibi diğer araçların da kirişlerde ve kolonlarda ciddi etkilere sebep olduğunu belirten Cansız, şu ifadeleri kullandı:

Araçlar, betonda ve demirlerde oluşacak yorulma etkisiyle beton dayanımında azalmalara sebep olabilir. Beton dayanımında meydana gelen azalmanın etkisiyle kolon ve kirişlerdeki demirler havayla temas etmekte ve demirlerde korozyon oluşmaktadır. Bazı yıllarda meydana gelen depremlerde hasar gören taşıyıcı kolon ve kirişlerin güçlendirilmemesi durumunda ve sürekli dış çevre koşullarına maruz kalmanın da etkisiyle beton içerisindeki demirlerde korozyon ilerlemektedir.

"Köprü kolon ve kirişlerde ciddi bir korozyon oluştu"

Cansız, korozyona maruz kalmış bir demirde her yıl 0,25 milimetre çapında azalma meydana geldiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

Eğer korozyon engellenmezse ve sürekli devam ederse ortalama 10-15 yıllık süreçte taşıyıcı kolon ve kirişler taşıma güçlerinin yaklaşık yarısını kaybetmektedir. Otogarda bazı köprü kolon ve kirişlerde ciddi bir korozyon oluştuğu gözükmektedir. Bunların önlem alınarak tamir edilmesi gerekmektedir. Bu hususta açıkta olan demirlerin acil bir şekilde koruma betonuyla kapatılarak hava ile temasının kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca beton dayanımının C20'den düşük olması durumunda demir açıkta olmasa bile korozyon başlayabilmektedir. Koruma betonuyla kapatılmış olsa bile beton niteliklerinin zayıf olması durumunda hava betonun içine nüfuz ederek içerisindeki demiri korozyona uğratmaya devam eder. Bu gizli korozyon tehlikesini engellemek için belirli aralıklarla en ciddi konumlardaki kolon ve kirişler koruma betonu kaldırılarak demirler tetkik edilmeli, gerekirse koruma betonuna hava geçirmesini engelleyecek katkılar eklenmelidir.

"Sadece görüntü olarak boya, altta iki temizlik yapıyorlar"

Otogardaki bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Ahmet Canitez, uzun yıllardır Büyük İstanbul Otogarı'nda görev yaptığını söyledi.

Canitez şu ifadeleri kullandı:

Otobüs ve metro geçtiği zaman alt katlarda ses ve kolonların titremesi hissediliyor. Bakım olarak burada hiçbir şey yok. Gereken şeyler yapılmıyor. Sadece görüntü olarak boya, altta iki temizlik yapıyorlar, başka bir şey yok.



Biz aşağıda araçların tamirlerini ve bakımlarını yaptırıyor, dinleneceğimiz zamanlarda da otobüsü otogarın altına çekiyoruz. Alt kısımlarda otogarın titrediğini hissediyoruz. Kolonlarda beton diye bir şey kalmamış, çürümüş, demirleri kalmamış. Katliam mı olması lazım buranın yıkılması için.

"İki gün sonra başımıza düşecek"

Otobüs şoförü Şaban Kut ise otogarda bulunan kolon ve kirişlerin zarar gördüğünü, zamanla açığa çıkan demirlerin sıvayla kapatıldığını belirterek, "Biz de yolcular da görüntüden endişe duyuyoruz. İki gün sonra başımıza düşecek yani. Zaten deprem tehlikesi var. Depremde ilk etkilenecek yer burası." dedi.

Kut, yeni bir terminal yapılması gerektiğinin altını çizerek, otogarda her yerin berbat olduğunu, hizmeti yeterli bulmadıklarını kaydetti.