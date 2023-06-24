İstanbul Otogarında Kurban Bayramı yoğunluğu! Vatandaşlar bilet bulmakta zorlandı

DHA

Kurban Bayramı'nın 9 gün olması ardından vatandaşlar şehir dışına akın etti.

9 günlük tatilin başlması üzerine yollarda yoğunluk oluştu.

Öte yandan memleketine gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

Otogar giriş ve çıkışında araç yoğunluğu yaşanırken vatandaşlar bilet bulmakta zorlandı.

Otogarın giriş ve çıkışında araç trafiği oluştu.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen Ercan Pervane, şöyle konuştu:

Balıkesir, Burhaniye'ye gidiyoruz. Bayramı ailecek orada geçireceğiz, kızım orada daha önceden gitti anneannesine. Biz de onları görmeye gidiyoruz, iznimizi orada kullanacağız. Çok yoğunluk var, biletimizi zor bulduk. Dönüş biletini de şimdiden aldık ki oralarda kalmayalım. Fiyatlar, evet biraz yüksek, pahalı ama mecburiyetten gitmemiz lazım.

Otogardaki yoğunluğa dikkat çeken otobüs şoförü Bayram Keskin, şu şekilde konuştu:

Aşırı derecede bir yoğunluk var. Bu yoğunlukta bir an önce son güne bırakmadan insanlarımız, halkımız yolculuklarını gerçekleştirsinler istiyoruz.



Son gün olduğu zaman hem onlar için hem de bizim için trafik yoğunluğu olsun, insan yoğunluğu olsun insanın psikolojisini bozuyor.



Onun için bir an önce yoğunluğumuzu giderelim, bizim isteğimiz bu. Otobüsler ful, zaten 1 ay önceden fullendi, ek seferler devam ediyor.