İstanbul Otogarı'ndaki bayram trafiği yoğunluğu azalmaya başladı Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla şehirlerarası otobüslerle memleketine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar rotalarına ulaşınca otogarlarda durgunluk yaşandı.

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AA

Bugün arefe...

Kurban Bayramı telaşı azalmaya başladı.

Tatilciler rotalarına ulaştı, yollar boşaldı.

Tatilin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyenlerin büyük kısmı İstanbul'dan ayrıldı.

Yolculuklarını arefe gününe bırakanlar için ise firmalar ek seferler düzenliyor.

Büyük İstanbul Otogarı'nda önceki günler yaşanan yoğunluk ise bugün itibarıyla azalmaya başladı.

"Korsan taşımacılık yapanların çoğu tek şoförle çıkıyor"

Firma işletmecisi Vehbi Altun, yoğunluğun bayramın ilk gününe kadar devam edeceğini, sonrasında da biteceğini belirterek, bilet bulamayan yolcuların korsan taşımacılardan uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Altun, "Korsan taşımacılık yapanların çoğu tek şoförle çıkıyor. Çoğu yolda kalıyor. Yolcular da evlerine gidemeyip yollarda perişan oluyorlar." diye konuştu.

Ek seferler bin liradan satışta

İşletmeci Burak Şengün, bilet bulamayanlar için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere ek seferler düzenlediklerini dile getirerek, normal seferlerin 800, ek seferlerin ise 1000 liradan satıldığını belirtti.

Bu bayram daha yoğun

Ramazan Bayramı'na göre bu bayramın daha yoğun geçtiğine dikkati çeken otobüs şoförü Alim Yılmaz, araçların bir hafta öncesinden dolduğunu, son güne kalan yolcular için firmaların ek seferler düzenlediklerini aktardı.

25 gün öncesinden biletini aldı

Bayram tatilini memleketi Giresun'da geçirmek isteyen yolculardan Eyüp Ayar, bulamama endişesiyle otobüs biletini 25 gün öncesinden aldığını söyledi. Kars'a giden bir kadın yolcu da biletini 15 gün öncesinden almasına rağmen zor bulduğunu anlattı.

Şanlıurfa'ya gitmek isteyen bir yolcu da otizmli oğlunu kucağında götürmek için kendisinden 250 lira talep edilmesine tepki gösterdi.