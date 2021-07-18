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    İstanbul otogarlarında bayram yoğunluğu

    Kurban Bayramı tatili için şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, İstanbul'daki otogarlarda yoğunluk oluşturdu.
    • AA
    • 18.07.2021 - 23:56
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    İstanbul otogarlarında bayram yoğunluğu

    Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından vatandaşlar memleketlerine veya tatil bölgelerine gitmek için otogarlara akın ettiler.

    Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın girişinde akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

    PARK EDECEK YER BULAMADILAR

    Bazı vatandaşlar, araç yoğunluğu nedeniyle otomobillerini park edecek yer bulmakta zorlanırken, bazı yolcular da geldikleri araç ve taksilerden inip devamında yürüyerek otobüslerine yetişmeye çalıştı.

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    OTOBÜS FİRMALARI TAM KAPASİTE ÇALIŞIYOR

    Bayram öncesi ek seferler düzenleyen otobüs firmalarının da tam kapasite çalıştığı öğrenildi. Bu arada, polis ekipleri de otogardaki trafiği ve uygunsuz park eden araçları kontrol etti.

    Öte yandan Dudullu'daki otobüs terminali ile Sancaktepe'deki tesiste de yolcu ve araç yoğunluğu gözlendi.

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    ''BÜTÜN YOĞUNLUK BU GECE''

    Otobüs şoförü Abuzer Hamurcu, bayram yoğunluğunun 3 günden bu yana sürdüğünü, bu nedenle ek otobüs seferleri konulduğunu söyledi.

    Yolcu yoğunluğunun bugün daha da arttığını aktaran Hamurcu, "Bütün yoğunluk bu gece. Yarın hem araçlarda hem yolcularda düşüş olur" dedi.

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