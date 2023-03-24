İstanbul Pendik'te 7 katlı otelde yangın çıktı
AA

Pendik'te 7 katlı bir otelde çıktı.

Otelde kalanlar tahliye edildi ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrası, yangın kontrol altına alındı.

2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor

Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi bölgede

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Pendik'te 7 katlı otelde yangın çıktı
İstanbul Pendik'te 7 katlı otelde yangın çıktı
İstanbul Pendik'te 7 katlı otelde yangın çıktı
İstanbul Pendik'te 7 katlı otelde yangın çıktı