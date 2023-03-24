İstanbul Pendik'te 7 katlı otelde yangın çıktı

AA
Pendik'te 7 katlı bir otelde yangın çıktı.
Otelde kalanlar tahliye edildi ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrası, yangın kontrol altına alındı.
2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor
Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi bölgede
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.