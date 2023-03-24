İstanbul Pendik'te 7 katlı otelde yangın çıktı İstanbul'un Pendik ilçesinde 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre yangında iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Yangın kontrol altına alındı.

AA Pendik'te 7 katlı bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar tahliye edildi ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrası, yangın kontrol altına alındı. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi bölgede İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.