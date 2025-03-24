İstanbul'da protestolarda polisi tehdit eden şahıs yakalandı

DHA
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası Saraçhane’de protestolar başladı.
Protestolar sırasında A.K., barikatın önünde duran çevik kuvvet polisine yönelik "Emekli olduğunda bulacağım seni." dedi.
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın bulunmasına yönelik çalışma başlattı.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
A.K., cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı anları sosyal medya platformlarında paylaştı.
Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemelerde A.K.’nin, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde olduğu tespit edildi.
Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla A.K., yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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