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İstanbul sağanak yağmura teslim oldu! Trafik durma noktasına geldi

İstanbul sağanak yağmura teslim oldu! Trafik durma noktasına geldi Sabah saatlerinde yağmurun şiddetini artırmasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.