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    İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı

    Sahil şeridi boyunca uzanan müsilaj adaları gözükürken, su altında kayıt edilen görüntülerde deniz tabanını kaplayarak yosunların dahi gözükmesine izin vermiyor.
    • İHA
    • 11.06.2021 - 11:29
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    İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı

    İstanbul Sarayburnu açıklarından Beylikdüzü sahiline kadar yer yer etkili olan müsilajın kapladığı alan havadan çekilen görüntülere yansıdı.

    Zeytinburnu ve Bakırköy açıklarında daha çok gözüken deniz salyasının, sahilde daha az etkili olduğu görüldü.

    Florya açıklarından adalara doğru uzanan kilometrelerce müsilaj hattı kameraya yansıdı.

    DENİZ TABANINI KAPLADI

    Su altındaki müsilaj ise deniz tabanını neredeyse bembeyaz örtüyle kapladı.

    Deniz tabanı ve kayalıklarda duran yosunları görmek neredeyse imkansız hale geldi.

    Balıkların yoğun müsilaj içinde kaldığı, çekilen görüntülerde net bir şekilde ortaya çıktı.

    İstanbul sahilleri boyunca kilometrelerce etkili olan müsilaj VİDEO

    İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı #1

    İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı #2

    İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı #3

    İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı #4

    İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı #5

    İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı #6

    İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı #7

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