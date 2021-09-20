İstanbul sahillerinin müsilajdan arındığı gözlemlendi

Sahillerde yayılan müsilaja bağlı kirliliği önlemek amacıyla başlayan mücadele sonuç verdi. Denizlerin temiz görüntüsü havadan görüntülendi.

İstanbul sahillerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonrası deniz yüzeyini kaplayan müsilajlar etkisini kaybetti.

Denizin derinliklerinde devam eden müsilajı temizleme çalışmaları devam ediyor. Eski görünümüne kavuşan Caddebostan ve Kartal Sahili’nin son hali ise havadan görüntülendi.

BİLGİLER VERİ HAVUZUNDA TOPLANIYOR

Çalışmalar kapsamında yerinde yapılan incelemelerle birlikte Marmara Denizi’ndeki kirlilik, tuzluluk, sıcaklık, klorofil, fitoplantkon, zooplankton, oksijen ve ışık miktarı ile bulanıklığın nedenlerine ilişkin bilgiler de bir veri havuzunda toplanıyor.

OLUŞAN KOKU TEPKİLERE NEDEN OLDU

Bu süreçte başta Marmara Denizi olmak üzere birçok noktada etkili olan müsilaj sonrası balıkçılar etkilenmiş, İstanbul sahillerinde oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği tepkilere neden oldu.





HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Müsilajın etkisini kaybetmesiyle deniz yüzeyi eski görünümüne kavuştu.

Sahillerin temiz hali havadan görüntülendi.