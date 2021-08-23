İstanbul Salacak'ta bir İETT otobüsü daha yolda kaldı

İstanbul Salacak'ta bir İETT otobüsü daha yolda kaldı

Salacak'ta aşırı hız yüzünden refüje çıkan otobüs yolda kalırken, yolcular aracı sallayarak çözüm üretmeye çalıştı.

İstanbul'da gündem, bakımsızlıktan dolayı yolda kalan İETT otobüsleri...

Toplu taşıma araçlarının arıza yapması ve yolcuların çektiği çile görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Salacak'ta seyir halinde olan bir otobüs, virajı dönerken aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçip refüjde asılı kaldı.

YOLCULAR KURTARMAYA ÇALIŞTI

İETT otobüsünü refüjden indirmek için yolcuların giriştikleri operasyon, ilginç görüntüler oluşturdu.

OTOBÜSÜ SALLADILAR

Otobüsten inen onlarca yolcu, el birliği ile aracı sallayarak hareket ettirmeye çalıştı. Otobüs, yolcuların başarısız girişimi sonrası çekici yardımıyla kurtarıldı.

SOSYAL MEDYADA Tİ'YE ALINDI

Sosyal medyaya düşen o görüntüler, "Yakında sallama yasağı da gelebilir" şeklinde yorumlar aldı. İBB yönetimi, daha önce ortaya çıkan "arıza-yolcu yardımı" olayları üzerine otobüs itmeyi yasaklamıştı.

İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan otobüs arızaları, vatandaşları da isyan noktasına getirdi.

BAKIM İHALESİ CHP'Lİ VEKİLİN ŞİRKETİNE

Bu arızaların yaşanmasında ana sebep olarak; otobüslerin bakım ihalesinin CHP'li vekilin bağlantılı olduğu şirkete verilmesi gösteriliyor.

Otobüs arızalarının çoğalması üzerine yapılan araştırmada; yaklaşık 1,5 milyar liralık bakım ihalelerinin, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verildiği görüldü.

İstanbul Salacak'ta bir İETT otobüsü daha yolda kaldı

Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti