Haberler



Gündem



İstanbul Saraçhane'de başına kaldırım taşı isabet eden polis ölümden döndü

İstanbul Saraçhane'de başına kaldırım taşı isabet eden polis ölümden döndü İstanbul'da 1 Mayıs'ta yasak olmasına rağmen Saraçhane'den Taksim Meydanı'na yürümek isteyen grupların attığı taşlarla 28 polis yaralandı. Ortaya çıkan bir görüntüde başına kaldırım taşı isabet eden bir polisin taktığı kask sayesinde ölümden kurtulduğu görüldü.