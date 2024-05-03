İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplandı.
Bozdoğan Kemeri'nde güvenlik önlemi alan ve yolu bariyerlerle kapatan polis ekipleriyle sendika ve meslek örgütleri arasında gerginlik yaşandı.
Polis ekipleri ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti.
Kafasındaki kask sayesinde ölümden döndü
Polis ekipleriyle grup üyeleri arasında arbede yaşanırken sökülen kaldırım taşları polislere attı.
O güne ait çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı.
Provokasyoncular tarafından atılan kaldırım taşının bir polisin afasına geldiği anlar yürekleri ağza getirdi.
Kaldırım taşı isabet eden polis, kafasındaki kask sayesinde ölümden döndü.
28 polis yaralandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yerlikaya, "İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydan'ına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan eylemcilerin taşlı ve sopalı saldırılarında 28 polisin de yaralandığı öğrenildi.
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