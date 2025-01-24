Haber Merkezi

İstanbul'da sabah saatlerinde dikkat çeken bir provokasyon yaşandı.

Yüzü maskeli bir şahıs, Sarayburnu Sahili'ndeki Atatürk heykelinin üzerine çıktı.

ELİNE ALDIĞI ÇEKİÇLE ATATÜRK HEYKELİNE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Şahıs, elindeki çekiç ve sopayla Atatürk heykeline saldırı girişiminde bulundu.

Olaya tepki gösteren çevredeki vatandaşlar, saldırganı anıttan indirmeye çalıştı.

Kimliği belirlenemeyen şahsın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler şahsı gözaltına aldı.

Saldırganın Atatürk heykeline saldırdığı anlar kayda alındı.

İşte o anlar...

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Can Badak
Editor