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İstanbul Sarayburnu'nda maskeli bir şahıs Atatürk heykeline saldırdı

İstanbul Sarayburnu'nda maskeli bir şahıs Atatürk heykeline saldırdı Sarayburnu Parkı'nda yüzü maskeli bir şahıs, Atatürk heykeline saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.