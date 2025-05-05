İstanbul Sarıyer'de su sorunu vatandaşı mağdur etti

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İstanbul Sarıyer'de yol çöktü.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak semtinde yaşanan yol çökmesi, her anlamda bölgede bulunan vatandaşları mağdur etti.

Bir inşaat sahasının hemen yanında bulunan yolda yaşanan çökmenin ardından Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.

SU KESİLDİ, MAHALLEYE TANKER GELDİ

Çökmenin ardından zarar gören altyapı nedeniyle Ayazağa Mahallesi'nin suyu kesildi.

Vatandaşlara üç kez suyun geri geleceğine dair bilgilendirme mesajı atılmasına rağmen CHP'li Sarıyer Belediyesi, mahalleye su tankeri gönderdi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Mahalleli su alabilmek için kuyrukta beklerken görüntüler, 90'lı yılların İstanbul'unu anımsattı.

Sıra bekleyerek su ihtiyacını karşılayan vatandaşlar İBB'ye, CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne ve İSKİ'ye tepki gösterdi.