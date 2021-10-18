İstanbul SGK İl Müdürü, Tuncay Cevheroğlu oldu

Uzun süredir İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde görevli Murat Göktaş, görevden alındı. Göktaş'ın yerine Ankara İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu getirildi.

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş, uzun süredir görevini devam ettiriyordu.

Göktaş'ın görevden alınmasının ardından, yerine SGK Ankara İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu getirildi.

1978 yılında Kars'ta dünyaya gelen Cevheroğlu, ilk, orta ve lise eğitimimi Kars'ta tamamladI.

Yüksek öğrenimimi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.

İLK OLARAK SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ MEMURİYETİNDE BULUNDU

Yüksek lisansını, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yaptı.

Hayat şartları nedeniyle Ankara'da Üniversite öğrencisi iken, İstanbul Bakırköy Sigorta Müdürlüğü'nde memuriyete başladı.

2004-2007 yılları arasında, Büro Memur Sen İstanbul 1 nolu Şube Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

Daha sonra 2005-2006 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yaptı.

SGK MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİNE ATANDI

2006-2009 yılları arasında, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru ve Dernek Başkanlığı görevlerini birlikte yürüttü.

Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte sırasıyla Akyurt ve Yenimahalle Sosyal Güvenlik Merkezlerinin kurucu müdürlüğünü yaptı. Daha sonra sanayinin yoğun olduğu Sincan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne atandı.

KOMİSYON ÜYELİKLERİNDE BULUNDU

Sosyal Güvenlik Denetmenliği kadrosunda olup, aynı zamanda 2011-2013 yılları arasında Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneğinin Genel Başkanlığını yaptı.

Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı, Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu üyeliğinde bulundu.

İngilizce bilen Tuncay Cevheroğlu, evli ve bir çocuk babası.