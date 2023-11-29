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İstanbul Silivri'de iş yerinin uçan çatısı 2 araca zarar verdi

İstanbul Silivri'de iş yerinin uçan çatısı 2 araca zarar verdi İstanbul'da etkisini gösteren fırtına, Silivri'de bir iş yerinin çatısını uçurdu. Bu sırada seyir halinde olan 2 araç zarar gördü.