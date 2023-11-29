İstanbul Silivri'de iş yerinin uçan çatısı 2 araca zarar verdi

DHA
İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Silivri ilçesinde fırtınanın etkisi ile Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iş yerinin çatısı uçtu.
Bu sırada seyir halinde olan 2 araç zarar gördü.
Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Sahil sular altında kaldı
Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde sahil şeritleri dev dalgalarının vermiş olduğu etkiden dolayı sular altında kaldı.
Dev dalgaların kaldırım taşlarını sürüklediği görüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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