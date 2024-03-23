İstanbul Şişli'de kaza yapan motosikletli polis şehit oldu İstanbul Şişli'de tünel içerisinde virajı alamayarak motosikletiyle kaza yapan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Yaşanan kaza tüneldeki kameraya yansıdı.

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İstanbul'dan şehit haberi geldi.

Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi'nde polis memuru Furkan Bor'un kullandığı motosiklet tünel içerisinde virajı alamayarak beton bloklara çarptı.

Kazada Furkan Bor ağır yaralanırken motosiklette bulunan polis memuru Faruk Furkan Keleş ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Furkan Bor hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Yaşanan kaza kamerada

Kaza anları ise tüneldeki kameraya yansıdı.

Görüntülerde motosikletli polis ekiplerinin tünel içinde gittiği sırada Furkan Bor'un kullandığı motosikletin virajı alamayarak beton bloklara çarptığı ve motosiklette bulunan iki memurun savrulduğu görülüyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurumuz Furkan Bor kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan diğer polis memurumuz Faruk Furkan Keleş'in tedavisi sürmekte olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Şehit polis memuru Furkan Bor için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde resmi tören düzenlenecek.