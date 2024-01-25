İstanbul sorunlarına Murat Kurum çözümü: Sokak köpekleri tehdit olmaktan çıkacak Son dönemlerin en büyük tehditlerinden biri arasına giren sahipsiz sokak köpekleri konusu için Murat Kurum çözümler üretiyor. Konunun sorun olmaktan çıkacağını söyleyen Kurum, planlarını aktardı.

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ensonhaber.com

Siyasi arena, 66 gün sonra gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere odaklanmış durumda.

Partiler ve adaylar seçim çalışmalarını sürdürürken, Cumhur İttifakı İstanbul Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde projelerini ve hedeflerini anlattı.

"Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısında konuşan Murat Kurum, ulaşımdan kentsel dönüşüme, emeklilerden gençlere birçok müjdeyi vatandaşlarla duyurdu.

Murat Kurum sokak köpeği sorununa da el atıyor

İstanbul'un kangren haline gelen sorunlarına çözüm ile yaklaşan Murat Kurum, "sahipsiz köpek" sorununu da ele aldı.

Son dönemlerde büyük bir tehdit oluşturan sokak köpekleri, birçok kişiyi hayattan koparırken Murat Kurum, bu durumun İstanbullular için bir sorun olmaktan çıkacağını vurguladı.

"Vatandaşımız bizi annelerin korkularını giderirken görecek"

Murat Kurum, bu sorunla ilgili ise şu cümleleri aktardı;

İstanbulumuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sahipsiz hayvan var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşlarımız bizi daima bu manada çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken görecek. Sokaklardan korkuyu giderirken ama hayvanlarımızı da korurken görecek.

Mevcut yönetimin çözümsüz bıraktığı sorunu Murat Kurum giderecek

Biz bu sorunun farkındayız ve mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu gidereceğiz. 39 ilçemizde hizmet verecek tesislerimizi kuracağız ve bu tesislerde bakıma tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını bu alanlarda yapacağız.

İstanbul'a 2 büyük hayvan yaşam alanı

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda kuracağımız 2 büyük hayvan yaşam alanında hayvanlarımızın bakımlarını yapacağız. Burada kimliklendirme kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları gerçekleştiriyor olacağız. Bu projeleri bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz sağlayacağız. Hep birlikte İstanbulumuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz.

"Çocuklarımızın korkularını hep birlikte gidereceğiz"