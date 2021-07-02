Yürürlükten kalkan İstanbul Sözleşmesi'ni protesto etmek üzere Taksim'de bir araya gelen LGBT destekçileri, polis barikatlarını yıkarak karışıklık çıkardı.

İstanbul Sözleşmesi, 1 Temmuz itibarıyla yürürülükten kalktı.

Dün, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kalkmasını protesto etmek üzere kalabalık gruplar Taksim'e akın etti.

İzinsiz yapılan gösteri yürüyüşüne karşı Taksim'de, güvenlik güçleri tarafından polis barikatı kuruldu.

POLİSLERİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜLER

Barikatın kurulduğu ve önlemlerin artırıldığı bölgede aralarında LGBT destekçilerinin de olduğu kalabalık grup, polis ekiplerinin üstüne yürüdü.

BARİKATLAR TEKMEYLE YIKILDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kalabalık grubun, polis barikatlarını tekmelerle iteledikleri ve bölgede karışıklık çıkardıkları görüldü.

İstanbul Sözleşmesi protestosunda LGBT destekçileri polis barikatlarını yıktı VİDEO

