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    İstanbul Sözleşmesi protestosunda LGBT destekçileri polis barikatlarını yıktı

    İstanbul Sözleşmesi protestosunda LGBT destekçileri polis barikatlarını yıktı

    Yürürlükten kalkan İstanbul Sözleşmesi'ni protesto etmek üzere Taksim'de bir araya gelen LGBT destekçileri, polis barikatlarını yıkarak karışıklık çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 12:33
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    İstanbul Sözleşmesi, 1 Temmuz itibarıyla yürürülükten kalktı.

    Dün, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kalkmasını protesto etmek üzere kalabalık gruplar Taksim'e akın etti.

    İzinsiz yapılan gösteri yürüyüşüne karşı Taksim'de, güvenlik güçleri tarafından polis barikatı kuruldu.

    POLİSLERİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜLER

    Barikatın kurulduğu ve önlemlerin artırıldığı bölgede aralarında LGBT destekçilerinin de olduğu kalabalık grup, polis ekiplerinin üstüne yürüdü.

    BARİKATLAR TEKMEYLE YIKILDI

    Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kalabalık grubun, polis barikatlarını tekmelerle iteledikleri ve bölgede karışıklık çıkardıkları görüldü.

    İstanbul Sözleşmesi protestosunda LGBT destekçileri polis barikatlarını yıktı VİDEO

    İstanbul Sözleşmesi protestosunda LGBT destekçileri polis barikatlarını yıktı #1

    İstanbul Sözleşmesi protestosunda LGBT destekçileri polis barikatlarını yıktı #2

    İstanbul Sözleşmesi protestosunda LGBT destekçileri polis barikatlarını yıktı #3

    İstanbul Sözleşmesi protestosunda LGBT destekçileri polis barikatlarını yıktı #4

    İstanbul Sözleşmesi protestosunda LGBT destekçileri polis barikatlarını yıktı #5

    İstanbul Sözleşmesi protestosunda LGBT destekçileri polis barikatlarını yıktı #6

    İstanbul Sözleşmesi protestosunda LGBT destekçileri polis barikatlarını yıktı #7

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