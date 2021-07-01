İstanbul Sözleşmesi'nin yerine 5 maddelik Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeden resmi olarak çıkılmasıyla bugün 5 maddeli 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıkladı.

'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi", bugün itibarıyla resmi olarak yürürlükten kaldırıldı.

Sözleşmeden ayrılma kararı üzerine kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ulusal eylem planları hayata geçirildi.

Bu çerçevede 2007-2010 yıllarını kapsayan 1. Ulusal Eylem Planı, 2012-2015 yıllarını kapsayan 2. Ulusal Eylem Planı ve 2016-2020 dönemini kapsayan 3. Ulusal Eylem Planı uygulamaya konuldu.

Bugün ise Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı (2021-2025) devreye girdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TANITTI

Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıklandı.

YOL HARİTASINDA 5 ANA HEDEF

4. Ulusal Eylem Planı ile şiddete sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik her türlü şiddeti önleme amacı taşıyan yeni dönemin yol haritası ortaya konuldu.

Bu doğrultuda Eylem Planı; 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten oluştu.

Eylem Planı'nın ana başlıkları:

Adalete Erişim ve Mevzuat (3 strateji, 22 faaliyet)

Politika ve Koordinasyon (5 strateji, 35 faaliyet)

Koruyucu Önleyici Hizmetler (8 strateji, 65 faaliyet)

Toplumsal Farkındalık (8 strateji, 77 faaliyet)

Veri ve İstatistik (4 strateji, 28 faaliyet)

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Ulusal Eylem Planı'nın kadına şiddete yönelik 5 ana hedefini açıkladı.

İLK HEDEF

Erdoğan'ın açıklamasına göre 5 ana hedef şu şekilde:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele 4. ulusal eylem planının ilk hedefini, şiddetle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması olarak belirledik. Amacımız mağdurun adalete erişiminin kolaylaşmasını, haklarını etkili kullanmasını ve şiddet eylemlerinin orantılı şekilde cezalandırılmasını sağlamaktır. 22 faaliyet bu başlık altında yer alıyor. Adalet, İçişleri, MSB, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında protokoller imzalandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planları 81 ilde hassasiyetle yürütülmektedir. Teknik kurul da oluşturulacak, 3 ayda bir toplanarak faaliyetini sürdürmektedir.,

TCK'daki suç tipleri ile cezayı ağırlaştıran özellikler gözden geçirilerek, şiddet türleri konularının yeniden değerlendirilmesini planlıyoruz. Uyuşmazlıklarda haksız tahrik ve takdiri indirim müesseselerinin nasıl uygulandığının analizleri yapılarak gereken değişiklikler için harekete geçilecek."

2. HEDEF

"İkinci hedef, şiddetle topyekün mücadele olarak 5 strateji belirledik. Politikaların uygulanması, şiddetin önlenmesi için kaynak, güçlü koordinasyon, 81 ilde planların yürürlüğe konması, çalışmaların dönemsel olarak izlenmesi şeklinde ifade edebiliriz."

3. HEDEF

"Üçüncü hedef, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasıdır. Vakaya zamanında ve doğru şekilde müdahalenin sağlanması, özel müdahale programlarının hayata geçirilmesi, kolluk uygulamalarının etkinliğinin artırılması, şiddet mağdurlarının sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, faillere yönelik önleyici hizmetlerinin hazırlanması stratejilerini uygulayacağız.

Mağdurun korunması ve desteklenmesi ile önleyici çalışmalarda kurumsal hizmetler daha da önem kazanmaktadır. Önlemek, soruşturmak, kovuşturmak ancak ihtiyaca uygun kurumsal yapı ve programlarla mümkündür. Şiddet önleme ve izleme merkezlerimizle beraber, kadın konuk evlerinde kurumsal hizmetler zaten yürütülüyor. Tüm illerde faaliyet gösteren 360 sosyal hizmet merkezi bünyesinde şiddetle mücadele irtibat noktalarına mağdurların kolay ulaşabilmesini sağlıyoruz.

En önemli hususun şiddetin gerçekleşmeden durdurabilmek ve yaygınlaşmasını engellemek olduğunu biliyoruz. Bireylerin öfke kontrollerine yönelik eğitimlere başlıyoruz. Alkol ve madde bağımlılığından kurtarılması ile saldırgan davranışların rehabilitasyonlarına yönelik eğitimlerden çok ciddi fayda elde edebileceğimize inanıyorum.

Tehdit altındaki kadınlarımız için ihtisaslaşmış kadın konuk evlerimizde özel güvenlik önlemleri alıyoruz. Önümüzdeki dönemde 7 ilde 9 yeni kadın konuk evi daha açılacak. ALO 183 destek hattı, ihtiyacı olan tüm kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak hizmet veriyor. Arapça, Kürtçe çağrılara da cevap veren bu hattı arayan şiddet mağdurları 0 tuşuna basarak sıra beklemeden destek personeline ulaşabilmektedir."





4. HEDEF

"Eylem planımızın 4. hedefi, toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması olarak belirlenmiştir. Şiddete neden olan yargılarla mücadele edilmesi. Özel sektörün, medyanın şiddetle mücadelede aktif yer alması hususlarında çalışmalar yürütülecektir. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme faaliyeti yapılacak. Erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele amacıyla babalara yönelik eğitim ve farkındalık çalışması yürütülecektir. Bireyler gündelik konuşmalarında ve sosyal medyada kadına yönelik şiddeti normalleştiren söylemler kullanabiliyor. Toplumda buna karşı farkındalık oluşturmak, şiddet içermeyen olumlu dil kullanımı amacıyla çeşitli mecralarda kampanyalar yürütülecektir. Reklamverenlere ve özel TV kanallarına yönelik olarak şiddet temelli hassasiyet teşvik edilecektir.

İş yerinde cinsel, fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddete karşı farkındalık çalışmaları da planlanıyor."

5. HEDEF

"Beşinci aşamada verilerin toplanması ve istatistiklerin yorumlanması olarak belirledik. Her bir risk faktörünü önceden belirlemek şiddeti engellemede önem arz ediyor. Yerel düzeyde 81 ilde kadına yönelik şiddet risk haritalarının tamamlanması stratejik hedefler arasında yer alıyor. Veri bankasındaki bilgilerin yorumlanmasıyla failler ile hükümlüler için araştırma yapılması gibi 28 faaliyete yer verilmektedir. Elde edilen bilginin, bu veri analizlerinin STK'lar ve üniversitelerle yakın işbirliği geliştirilecektir."