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    İstanbul, su tüketiminde rekor kırdı

    Megakent'te su tüketiminde, dün 3 milyon 422 bin metreküp ile yeni rekor kırıldı. Barajlardaki doluluk oranı da yüzde 65.79'a geriledi.
    • DHA
    • 05.08.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 10:12
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    İstanbul, su tüketiminde rekor kırdı

    Sıcak havalarında etkisiyle İstanbul'da su tüketimi arttı.

    Kentte dün 3 milyon 422 bin metreküp ile su tüketim rekoru kırıldı. Bu rakam, bir önceki günde 3 milyon 404 bin metreküp olarak kaydedilmiş ve tüm zamanların rekoru sayılmıştı.

    Barajların doluluk oranı ise bugün itibariyle yüzde 65,79'a geriledi.

    BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

    İstanbul'un barajlarının doluluk oranları 5 Ağustos itibarıyla Istrancalar'da yüzde 33,86, Terkos'ta yüzde 72,28, Sazlıdere'de yüzde 35,98, Alibey'de yüzde 37,03, Büyükçekmece'de yüzde 60,79, Ömerli'de yüzde 93,71, Darlık'ta yüzde 68,04, Elmalı'da yüzde 82,08, Kazandere'de yüzde 32,5 ve Pabuçdere'de yüzde 16,75 olarak kaydedildi.

    İstanbul, su tüketiminde rekor kırdı #1

    SU BİRİKTİRME HACMİ

    İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 572.55 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

    İstanbul'a Melen ve Yeşilçay'dan alınan su miktarı ise 2021 yılının başından şu ana kadar 421.93 milyon metreküp oldu.

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