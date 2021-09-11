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    İstanbul Sultangazi'de bozulan İETT trafiği kilitledi

    İstanbul Sultangazi'de bozulan İETT trafiği kilitledi

    İstanbul sokaklarında her gün arızalı İETT otobüsü manzarasına rastlanırken, son arıza vakası Sultangazi'de meydan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 11:50
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    İstanbul'da gündem, bakımsızlıktan dolayı yolda kalan İETT otobüsleri...

    Toplu taşıma araçlarının arıza yapması ve yolcuların çektiği çile görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

    Sultangazi'nin en yoğun lokasyonlarından olan 1. Cebeci caddesinde, arıza yapan körüklü İETT otobüsü yolda kaldı. Çekiciyi bekleyen otobüs trafiği felç etti.

    İSTANBULLULAR DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

    Binlerce vatandaşın sabah işe gitmek için kullandığı İETT otobüslerinin arızalanmasına tahammülü kalmazken, İstanbullular bu duruma artık acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtip, İBB'ye şikayette bulundu.

    İstanbul Sultangazi'de bozulan İETT trafiği kilitledi VİDEO

    BAKIM İHALESİ CHP'Lİ VEKİLİN ŞİRKETİNE

    Bu arızaların yaşanmasında ana sebep olarak; otobüslerin bakım ihalesinin CHP'li vekilin bağlantılı olduğu şirkete verilmesi gösteriliyor.

    Otobüs arızalarının çoğalması üzerine yapılan araştırmada; yaklaşık 1,5 milyar liralık bakım ihalelerinin, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verildiği görüldü.

    İstanbul Sultangazi de bozulan İETT trafiği kilitledi #1

    İstanbul Sultangazi de bozulan İETT trafiği kilitledi #2

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