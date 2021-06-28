İstanbul Tabip Odası’ndan aşı karşıtı doktor Bilgehan Bilge'ye soruşturma

Bir etkinlikte “Aşı olanlardan özür dileyecekler, hekimler yargılanacak” sözlerini sarf eden doktor Bilgehan Bilge için ‘şarlatan’ benzetmesi yapan İstanbul Tabip Odası, soruşturma başlattı.

Koronavirüs ortaya çıktığı günden bu yana virüse inanmayanlar, yaşananları bir tiyatro olarak görenler var.

Aşının bulunmasıyla birlikte aşı karşıtları da örgütlenmeye başladı.

Koronavirüsün dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden olmasına rağmen virüse de aşıya da inanmayanlar, Türkiye'de de belli bir sayıya ulaştı.

Aşı karşıtları, İstanbul Üsküdar'da toplanıp miting yaptı.

Mitingde konuşan Op. Dr. Bilgehan Bilge’nin sözleri, büyük tartışma yarattı.

“HEKİMLER YARGILANACAK”

“Asla ve kat’a aşı olmayın.” diyen Bilge, şunları söyledi:

“Asla aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, alışveriş merkezlerine sokmasınlar. Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar. Aşıyı vuran zavallı sağlık memuru hemşireler değil, hekimler yargılanacak. Yok, benim haberim yoktu, devlet memuruyum, Sağlık Bakanlığı'ndan emir geldi, o yüzden ruhsatsız bir maddeyi insanlar üzerine uyguladım deme gibi bir lüksü yok hekimin. Yasa bu.”

Bilgehan Bilge: Asla aşı olmayın VİDEO

İSTANBUL TABİP ODASI: ŞARLATAN

Op. Dr. Bilgehan Bilge'nin yaptığı konuşmaya, İstanbul Tabip Odası'ndan tepki geldi.

Bilgehan Bilge hakkında, tabip odasınca soruşturma açıldığı duyuruldu.

İstanbul Tabip Odası'nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Koronavirüs pandemisinde resmi rakamlara göre bile kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 50 bine yaklaştı. (Gerçek sayıların bunun iki, üç katı olduğunu biliyoruz.) Hala daha günlük vaka sayıları 5 binin, günlük ölüm sayıları ellinin üzerinde seyrediyor. Koronavirüse karşı en önemli mücadele yönteminin aşı olduğunun açık olmasına karşın aralarında tıp fakültesi mezunu bazı 'şarlatanlar'ın da bulunduğu çevreler ise akıl ve bilim karşıtı yalanlarla toplumda aşı tereddütü, karşıtlığı yaymaya çalışıyorlar.

Aşı karşıtı çevrelerin İstanbul Üsküdar’da 'Plandemi büyük buluşması' adıyla düzenlediği 'miting'de 'Asla ve kat’a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM’lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar' şeklinde konuşma yapan kişinin Dr. B. B. olduğuna dair basında yer alan iddialarla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası tarafından adı geçen hekim hakkında soruşturma açılmış olup sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.”