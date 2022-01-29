İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, taksimetre ücretlerine zammı savundu

Aksu, "Yolcu sayımız yüzde 25 oranında düştü. Taksi bulamıyoruz diye en ufak bir şikayet gelmedi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 bin taksi teklifi, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 12'nci kez reddedildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun, İBB'nin yeni taksi teklifi görüşmeleri sırasındaki yaptığı açıklama dikkat çekti.

"TAKSİMETREYE HAK EDİLDİĞİ ORANDA ZAM YAPILIRSA..."

Aksu, "Taksimetre ücret tarifelerine hak edildiği oranda zam yapılırsa yolcu sayısı azalır, toplu taşımaya yönelen vatandaşımız gerçekten toplu taşımayı kullanır. Taksi yolcusu da taksiyi kullanmış olur." dedi.

"YOLCU SAYIMIZ YÜZDE 25 DÜŞTÜ"

Ortaya attığı görüşü savunmayı sürdüren Aksu, "Yılın son günlerinde aldığımız yüzde 36'lık taksimetre ücret tarifesinin değişikliğinden sonra gerçekten işlerimiz, yolcu sayımız yüzde 25 oranında düştü." ifadesini kullandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

ÖRNEK VERDİ

"Şu anda Etiler Doğan Taksi'de araçlar orada duruyor. Birçok durağımızı da görebiliriz. Hatta İBB'nin EDS, MOBESE kameralarından da buradan yansıtıp izleyebiliriz.

"TAKSİ BULAMIYORUZ DİYE EN UFAK BİR ŞİKAYET GELMEDİ"

Şu anda gerçekten İstanbul'da taksiler yüzde 75 oranında çalışıyorlar. Yüzde 25 oranında yolcu kaybı var. 2 aydır bize İstanbul'da 'taksiye erişemiyoruz, taksi bulamıyoruz' diye bize en ufak bir şikayet gelmedi."