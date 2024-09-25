İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu minibüste görüntülendi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, bir minibüste yolculuk yaparken görüntülendi. Aksu için, 'Taksi bulamadığı için minibüse bindi' yorumları yapıldı.

Haber Merkezi

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri de taksiler...

Sık sık olaylarla gündeme gelen taksi sürücüleri; yolcu seçme, fazla ücret talep etme, taksimetre oyunları gibi nedenlerle tepki çekiyor.

Hal böyle olunca tartışmalar da kaçınılmaz oluyor.

Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul'un kronikleşen sorunu için bir adım atılmış ve 2 bin 500 yeni taksi teklifi kabul edilmişti.

2 bin 500 yeni taksi teklifinin yanı sıra yine geçtiğimiz aylarda İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun UKOME'deki görevi düştü.

'TAKSİ BULAMADIĞI İÇİN MİNİBÜSE BİNDİ'

Aksu'nun, yeni yönetimle beraber İBB UKOME'de bulunmayacağı kaydedilirken bugün sosyal medyaya dikkat çeken bir görüntü düştü.

Daha önce 15 kez reddedilen yeni taksi teklifini istemeyen isimlerin başında gelen Eyüp Aksu bu sefer bir yolcu minibüsünde görüntülendi.

Minibüste bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıyan fotoğrafta minibüsün demirlerine tutunan Eyüp Aksu'nun o anlarıyla ilgili, 'Taksi bulamadığı için minibüse bindi' yorumları yapıldı.

İşte o fotoğraf...

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