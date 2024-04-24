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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti Bir önceki dönem İstanbul'un taksi sorununa çözüm konusunda İBB yönetimi ile sık sık karşı karşıya gelen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Aksu, İmamoğlu'na Galata Kulesi'nin yer aldığı bir de tablo hediye etti.