İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Başkan Eyüp Aksu, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İmamoğlu'nu ziyarete gitti
Aksu paylaşımında, "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Belediye Başkanlığı'na tekrardan seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendiyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik. Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik." ifadelerini kullandı.
Aksu, İmamoğlu'na Galata Kulesi'nin yer aldığı bir tablo hediye etti.
Sık sık karşı karşıya geldiler
Öte yandan İmamoğlu ile Aksu, İstanbul'da taksi sorununun çözümü konusunda sık sık karşı karşıya geliyordu.
Aksu, İBB'nin İstanbul'a 5 bin yeni taksi projesine karşı çıkarak bunun taksi esnafına zarar vereceği yönünde açıklamalarıyla dikkat çekmişti.
İBB'nin yeni taksi teklifleri defalarca reddedilmişti.
'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum' demişti
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un 17 Şubat’taki “Üsküdar’da Taksiciler Buluşması” programında konuşan Eyüp Aksu, “Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum.” demişti.
Aksu, “Taksici esnafı olarak herkes şunu biliyor ki Sayın Bakanımız bakanlığında nasıl tarih yazdıysa İstanbul’da da tarih yazacak.” ifadelerini kullanmıştı.
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