İstanbul taksilerinde zamlı tarife bu gece başlıyor İstanbul'da taksiciler taksiciler bu geceden itibaren yeni tarifeye geçecek. Yürürlüğe girecek yeni fiyatlarla taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkıyor.

ensonhaber.com Türkiye'de özellikle İstanbul'da taksi çilesi bitmiyor... Son yıllarda taksi bulmak imkansız bir hale gelirken, taksicilerin yolculara olan davranışları ise sık sık eleştiriliyor. Ancak zam konusu mevzu olduğunda taksicilerin isteklerinin ardı arkası bitmek bilmiyor. UKOME toplantısından zam çıkmıştı İstanbul’da Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 8 Ağustos’taki toplantısında toplu taşıma yüzde 51,52 oranında zam geldi. İETT, metrobüs, Marmaray ve metrolarda uygulanmaya başlanan zamlı tarifede uygulama sırası taksilere geldi. Taksimetreler güncellendi İstanbul'da taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla ücretlere yapılan zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemeye başladı. Yapılan güncelleme sonrası bu gece yarısıyla birlikte taksi fiyatlarına gelen zam uygulanmaya başlanacak. Yeni ücretler şu şekilde Taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.