İstanbul Taksim'de dolar atıp görüntü çeken grup serbest bırakıldı Yüzü maskeli bir grup İstiklal Caddesi'nde yürüdükleri esnada dolar dağıtıp o anlar sosyal medyada paylaşmıştı. Grubun bulunduğu villaya operasyon düzenlenirken, yakalanan şüpheliler ise mahkemeye sevk edildi. İfadeleri alınan şahıslar, bugün serbest kaldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Geçtiğimiz günlerde yüzünü maskeyle kapatan bir grup, İstanbul İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaparak etrafa dolar saçtı. Caddeye dolar attıkları anları kaydeden ve sosyal medyada paylaşan grubun şikayet edilmesi üzerine, Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde kiraladıkları villaya baskın düzenlendi. Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde kiraladıkları villada pornografik içerikler üretilen bir sosyal medya hesabı için videolar çektikleri ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirlendi. İfadeler alındı, serbest bırakıldı Villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakılırken 5 şüpheli ise 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.