İstanbul-Tekirdağ sınırında 500 dönümlük buğday yandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ile İstanbul’un Silivri ilçesi sınırlarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle 15 dakikada 500 dönüm biçilmemiş buğdayı küle çevirdi.

Koronavirüs pandemisi ve savaş nedeniyle küresel gıda krizi tehlikeye girdi.

Rusya ve Ukrayna küresel buğday ihracatının yüzde 30'unu karşılarken, aralarında başlayan savaş nedeniyle buğday fiyatları yüzde 42 arttı.

Tüm dünyada yaşanan buğday sıkıntısından dolayı ülkeler, elindeki buğdayları ihracata kapatarak kendi ülkeleri için kullanmak istiyor, bu durum da küresel ölçekte bir buğday krizine sebep veriyor.

Dünya, buğday kriziyle resmen mücadele verirken, Türkiye'nin belirli bölgelerindeki buğday tarlalarının yanması, akıllarda soru işaretine neden oluyor.

Bir yenisi daha eklendi

Geçtiğimiz günlerde Batman, Tekirdağ ve Balıkesir'de çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi.

Son olarak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Seymen kırsalı Ağırmeşe Çiftliği mevkiinde tarlada biçim yapan biçerdöverci, henüz biçilmemiş buğday tarlasının yandığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle havaya yükselen duman bulutu, Silivri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinden de görüldü.

İstanbul'dan takviye ekipler geldi

Yöre çiftçilerinin de destek verdiği yangın, İstanbul İtfaiyesi, Çorlu ve Çerkezköy İtfaiye İstasyon ekipleri ile Çerkezköy Orman İtfaiyesi tarafından daha da büyümeden kontrol altına alındı.

İHA'nın aktardığına göre olay yerine gelen Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk ve Seymen Mahallesi Muhtarı Aydın Dinler, tarlası yanan vatandaşa geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.