İstanbul TOKİ kurası 2025: Çekiliş tarihi açıklandı mı, ne zaman? Kura takvimi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde 81 ilde uygulanacak sosyal konut projesine İstanbul’dan yoğun başvuru geldi.

Başvurular tamamlandığında şimdi gözler kura takvimine çevrilmiş durumda.

Özellikle başvuruda bulunan İstanbullular, yaşadıkları il kapsamında kura çekilmesini ve sonuçların hızlıca açıklanmasını bekliyor.

TOKİ’den gelen ön bilgilere göre; kura çekimleri illere göre etap etap yapılacak ve İstanbul’daki çekim için özel bir takvim oluşturulacak.

Peki; İstanbul için kura çekim tarihi açıklandı mı? Çekiliş hangi gün ve saatte yapılacak? İşte, TOKİ 500 bin konutta İstanbul için kura bilgileri...

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN 2025

TOKİ kuraları Aralık 2025-Şubat 2026 tarihleri arasında olması planlanıyor.

Resmî açıklamalarda henüz kesin tarih verilmedi ancak sürecin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

Kura çekiminden önce adaylara bilgilendirme yapılması ve çekim sürecinin şeffaf biçimde yürütülmesi bekleniyor.