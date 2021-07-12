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    İstanbul-Trabzon seferinde gergin anlar: Pilot uçağı kaldırmadı

    Kalkış öncesi kabin ekibiyle tartışma yaşayan pilot, seferi 3 saatin sonunda gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 14:01
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    İstanbul-Trabzon seferinde gergin anlar: Pilot uçağı kaldırmadı

    Dün akşam saat 20.15’te İstanbul’dan Trabzon’a kalkış yapmaya hazırlanan özel bir hava yolu şikretine ait uçakta kriz çıktı.

    İddiaya göre, pilot ile kabin ekibi arasında tartışma çıktı.

    YOLCULAR İSYAN ETTİ

    Tartışma üzerine kabin ekibinin birkaç kez değiştiği de öne sürülürken, yaklaşık 3 saat boyunca uçak içinde bekletilen yolcular duruma tepki gösterdi.

    İstanbul-Trabzon seferinde gergin anlar: Pilot uçağı kaldırmadı #1

    PİLOT: GELSİN YENİ EKİP UÇURSUN

    Trabzon basınında yer alan habere göre; pilotun, "Bağırdık, tepki gösterdik. Gelsin yeni ekip uçağı uçursun." şeklinde konuştuğu belirtildi.

    Yaşanan olay üzerine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki perona çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Uçak, uzun rötar sonrasında sefer için havalandı.

    İstanbul-Trabzon seferinde gergin anlar: Pilot uçağı kaldırmadı VİDEO

    İstanbul-Trabzon seferinde gergin anlar: Pilot uçağı kaldırmadı #2

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