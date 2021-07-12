İstanbul-Trabzon seferinde gergin anlar: Pilot uçağı kaldırmadı

Kalkış öncesi kabin ekibiyle tartışma yaşayan pilot, seferi 3 saatin sonunda gerçekleştirdi.

Dün akşam saat 20.15’te İstanbul’dan Trabzon’a kalkış yapmaya hazırlanan özel bir hava yolu şikretine ait uçakta kriz çıktı.

İddiaya göre, pilot ile kabin ekibi arasında tartışma çıktı.

YOLCULAR İSYAN ETTİ

Tartışma üzerine kabin ekibinin birkaç kez değiştiği de öne sürülürken, yaklaşık 3 saat boyunca uçak içinde bekletilen yolcular duruma tepki gösterdi.

PİLOT: GELSİN YENİ EKİP UÇURSUN

Trabzon basınında yer alan habere göre; pilotun, "Bağırdık, tepki gösterdik. Gelsin yeni ekip uçağı uçursun." şeklinde konuştuğu belirtildi.

Yaşanan olay üzerine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki perona çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Uçak, uzun rötar sonrasında sefer için havalandı.

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