İHA

İstanbul'da iftar saatinin ve mesai bitiminin yaklaşmasıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Birçok noktada trafik durma noktası geliyor.

TRAFİK KİLİTLENME NOKTASINA GELİYOR

Servislerin bir şeridi işgal etmesi ve hatalı park yapan araçlar trafiği kilitlenme noktasına getiriyor.

Araç yoğunluğu E-5 karayolunda ve Tem Otoyolu bağlantılarında da saat 16.00-20.00 arasında artıyor.

YÜZDE 85 SEVİYESİNE ÇIKIYOR

İş çıkışı İstanbul genelinde trafik yoğunluğu ise yaklaşık yüzde 85 seviyelerine kadar ulaşıyor.

Sürücüler, hatalı parka ve trafiği servislerin kilitlediğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, ambulansın ise kilitlenen trafikte zor anları kameraya yansıdı.

"ÇOK ZORLUK ÇEKİYORUM"

Motosiklet ile iş yerinden eve gitmeye çalışan Berkcan Gülmez şu sözleri kullandı:

Ramazan ayı nedeniyle herkes iş yerinden erken çıkıyor. Trafikte ilerlemek çok zor. Normalde motosiklet ile ilerlemek daha kolay olur ancak yoğunluktan dolayı çok zorluk çekiyorum. Motosiklet ile bile E-5 karayoluna bağlanmak 15 dakikamızı alıyor, trafikte kilitlenme var.

"SÜRÜCÜLER ÇOK GERGİN"

Trafiğin mesai çıkışı durma noktasına geldiğini ifade eden Hamza Tekin ise şöyle konuştu:

Normalde 29 Ekim Caddesi üzerinde bir trafik oluyor ancak Ramazan ayı nedeniyle daha fazla trafik yoğunluğu var. Buradan E-5 karayoluna bağlanmamız 45 dakika sürüyor. Trafikte sürücüler çok gergin. Kimse birbirine yol vermiyor. Trafiği bunun da artırdığını düşünüyorum.

"1 SAATTE EVE GİDEBİLİYORUM"

Hasan Özcan ise şu ifadeleri kullandı: